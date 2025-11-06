Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services Analis Data Gaji di Greater Hyderabad Area

Paket kompensasi Analis Data median in Greater Hyderabad Area di Tata Consultancy Services total ₹1.56M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Tata Consultancy Services
Data Analyst
Hyderabad, TS, India
Total per tahun
₹1.56M
Level
C2
Gaji Pokok
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
7 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tata Consultancy Services?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area mencapai total kompensasi tahunan ₹2,306,162. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Analis Data in Greater Hyderabad Area adalah ₹653,370.

