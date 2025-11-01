Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Pengembangan Bisnis Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$141K - CA$164K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Tata Consultancy Services in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$182,311. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Pengembangan Bisnis in Canada adalah CA$130,222.

