Kompensasi Analis Bisnis in United States di Tata Consultancy Services berkisar dari $116K per year untuk C2 hingga $108K per year untuk C3A. Paket kompensasi yearan median in United States total $127K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$116K
$111K
$0
$5.1K
C3A
$108K
$103K
$0
$5.2K
C3B
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)