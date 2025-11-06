Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analis Bisnis Gaji di Greater Toronto Area

Kompensasi Analis Bisnis in Greater Toronto Area di Tata Consultancy Services berkisar dari CA$92K per year untuk C2 hingga CA$114K per year untuk C3B. Paket kompensasi yearan median in Greater Toronto Area total CA$96.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$148,233. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Analis Bisnis in Greater Toronto Area adalah CA$101,053.

