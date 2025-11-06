Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Analis Bisnis

  • Semua Gaji Analis Bisnis

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Analis Bisnis Gaji di Greater Bengaluru

Kompensasi Analis Bisnis in Greater Bengaluru di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹1.18M per year untuk C2 hingga ₹2.03M per year untuk C3B. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.18M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1
Assistant Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Analyst
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.03M
₹2.03M
₹0
₹0
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Analis Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹2,347,547. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Analis Bisnis in Greater Bengaluru adalah ₹1,173,711.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Tata Consultancy Services

Perusahaan Terkait

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya