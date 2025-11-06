Tata Consultancy Services Analis Bisnis Gaji di Canada

Kompensasi Analis Bisnis in Canada di Tata Consultancy Services berkisar dari CA$92K per year untuk C2 hingga CA$114K per year untuk C3B. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$96.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus C1 Assistant Analyst CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 Analyst CA$92K CA$89.4K CA$0 CA$2.5K C3A Assistant Consultant CA$102K CA$101K CA$0 CA$1.7K C3B Associate Consultant CA$114K CA$114K CA$0 CA$0 Lihat 2 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Tata Consultancy Services ?

