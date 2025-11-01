Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services
  Gaji
  Operasi Bisnis

  Semua Gaji Operasi Bisnis

Tata Consultancy Services Operasi Bisnis Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi Bisnis di Tata Consultancy Services berkisar dari SGD 94.6K hingga SGD 134K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Bisnis di Tata Consultancy Services mencapai total kompensasi tahunan SGD 134,344. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Operasi Bisnis adalah SGD 94,625.

Sumber Lainnya