Tango Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Warsaw Metropolitan Area di Tango total PLN 346K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tango. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 346K
Level
Senior
Gaji Pokok
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tango, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Tango in Warsaw Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan PLN 463,932. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tango untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Warsaw Metropolitan Area adalah PLN 313,940.

