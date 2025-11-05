Direktori Perusahaan
Sysco
Sysco Ilmuwan Data Gaji di Greater Houston Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Houston Area di Sysco total $120K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sysco.

Paket Median
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Total per tahun
$120K
Level
L3
Gaji Pokok
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Sysco?
Pengajuan Gaji Terbaru
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Sysco in Greater Houston Area mencapai total kompensasi tahunan $150,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sysco untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Houston Area adalah $121,000.

