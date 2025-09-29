Direktori Perusahaan
Syfe
  Gaji
  Insinyur Perangkat Lunak

  Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Syfe Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Syfe total ₹35.9K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Syfe. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Total per tahun
₹35.9K
Level
L4
Gaji Pokok
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Bonus
₹876
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Syfe?

₹160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Syfe in India sits at a yearly total compensation of ₹69,114. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Syfe for the Insinyur Perangkat Lunak role in India is ₹34,467.

