Sycamore Partners Gaji

Rentang gaji Sycamore Partners berkisar dari $30,576 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $145,725 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Sycamore Partners. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Operasi Bisnis
$55.9K
Analis Bisnis
$105K
Layanan Pelanggan
$30.6K

Analis Data
$111K
Insinyur Perangkat Lunak
$146K
FAQ

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

