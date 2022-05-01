Direktori Perusahaan
Swvl
Swvl Gaji

Rentang gaji Swvl berkisar dari $6,139 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $138,153 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Swvl. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Akuntan
$6.1K
Manajer Produk
$108K
Manajer Proyek
$12.1K

Insinyur Perangkat Lunak
$19.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$138K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Swvl adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $138,153. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Swvl adalah $19,296.

