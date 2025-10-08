Direktori Perusahaan
Swisscom
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Insinyur DevOps

  • Switzerland

Swisscom Insinyur DevOps Gaji di Switzerland

Kompensasi Insinyur DevOps in Switzerland di Swisscom berkisar dari CHF 124K per year untuk Software Engineer hingga CHF 155K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Switzerland total CHF 138K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swisscom. Terakhir diperbarui: 10/8/2025

Rata-rata Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Tambah KompBandingkan Level

CHF 160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CHF 30 ribu+ (terkadang CHF 300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Swisscom?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur DevOps di Swisscom in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 162,891. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Swisscom untuk posisi Insinyur DevOps in Switzerland adalah CHF 133,141.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Swisscom

Perusahaan Terkait

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya