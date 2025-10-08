Kompensasi Insinyur DevOps in Netherlands di Swisscom berkisar dari €56.5K per year untuk Software Engineer hingga €79.8K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Netherlands total €63.8K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swisscom. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
