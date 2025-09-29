Direktori Perusahaan
Swiss Re
  • Gaji
  • Cybersecurity Analyst

  • Semua Gaji Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst Gaji

Paket kompensasi Cybersecurity Analyst median di Swiss Re total CHF 147K per year. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total per tahun
CHF 147K
Level
L3
Gaji Pokok
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Swiss Re?

CHF 134K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

Sumber Lainnya