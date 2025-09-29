Direktori Perusahaan
Swiss Re
  • Gaji
  • Aktuaris

  • Semua Gaji Aktuaris

Swiss Re Aktuaris Gaji

Paket kompensasi Aktuaris median in United States di Swiss Re total $157K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiss Re. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Total per tahun
$157K
Level
AVP
Gaji Pokok
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Swiss Re?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuaris di Swiss Re in United States mencapai total kompensasi tahunan $295,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Swiss Re untuk posisi Aktuaris in United States adalah $159,000.

