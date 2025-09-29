Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India di Swiggy berkisar dari ₹89.8K per year untuk Engineering Manager hingga ₹127K per year untuk Senior Engineering Manager. Paket kompensasi yearan median in India total ₹96.5K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiggy. Terakhir diperbarui: 9/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Swiggy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
