Kompensasi Manajer Desain Produk in India di Swiggy total ₹83.3K per year untuk L9. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiggy. Terakhir diperbarui: 9/29/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Swiggy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
