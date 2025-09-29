Direktori Perusahaan
Swiggy
Swiggy Manajer Desain Produk Gaji

Kompensasi Manajer Desain Produk in India di Swiggy total ₹83.3K per year untuk L9. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiggy. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹65.7K - ₹78K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Manajer Desain Produk en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹83,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiggy para el puesto de Manajer Desain Produk in India es ₹60,657.

