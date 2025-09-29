Direktori Perusahaan
Swiggy
Swiggy Kepala Staf Gaji

Rata-rata kompensasi total Kepala Staf in India di Swiggy berkisar dari ₹98K hingga ₹134K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiggy. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹105K - ₹127K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹98K₹105K₹127K₹134K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Swiggy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kepala Staf di Swiggy in India mencapai total kompensasi tahunan ₹133,708. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Swiggy untuk posisi Kepala Staf in India adalah ₹97,976.

Sumber Lainnya