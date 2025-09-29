Kompensasi Analis Bisnis in India di Swiggy berkisar dari ₹16.3K per year untuk L6 hingga ₹70.8K per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in India total ₹19.2K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiggy. Terakhir diperbarui: 9/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Swiggy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
