StreamNative Gaji

Gaji StreamNative berkisar dari $70,350 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $452,250 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan StreamNative. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Manajer Produk
Median $200K
Pemasaran
$70.4K
Penjualan
$452K

Insinyur Perangkat Lunak
$226K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di StreamNative adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $452,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di StreamNative adalah $212,827.

Sumber Lainnya