Strategy by PwC Gaji

Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Gaji Strategy by PwC berkisar dari $20,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $333,858 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Strategy by PwC. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Konsultan Manajemen
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Akuntan
$77.6K
Analis Bisnis
$65.6K

Ilmuwan Data
$70.4K
Desainer Produk
$118K
Manajer Produk
$318K
Manajer Proyek
$216K
Insinyur Perangkat Lunak
$20K
Arsitek Solusi
$91.8K
Kapitalis Ventura
$254K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Strategy by PwC adalah Konsultan Manajemen at the Principal level dengan total kompensasi tahunan $333,858. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Strategy by PwC adalah $164,375.

