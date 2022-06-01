Direktori Perusahaan
Strategic Education
Strategic Education Gaji

Gaji Strategic Education berkisar dari $52,260 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $180,900 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi.

Manajer Produk
Median $137K
Asisten Administratif
$52.3K
Manajer Sains Data
$181K

Desainer Produk
$73.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$58.5K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Strategic Education adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $180,900. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Strategic Education adalah $73,630.

Sumber Lainnya