Stratasys Gaji

Rentang gaji Stratasys berkisar dari $54,270 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $224,661 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Stratasys. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $81.5K
Analis Data
$64.7K
Insinyur Mekanik
$54.3K

Desainer Produk
$132K
Manajer Produk
$225K
Manajer Program Teknis
$201K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Stratasys adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $224,661. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Stratasys adalah $106,584.

