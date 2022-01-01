Stratasys Gaji

Rentang gaji Stratasys berkisar dari $54,270 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Mekanik di ujung bawah hingga $224,661 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Stratasys . Terakhir diperbarui: 8/23/2025