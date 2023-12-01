Strapi Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Strapi berkisar dari $47,923 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $80,685 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Strapi. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Manajer Produk
$47.9K
Insinyur Perangkat Lunak
$80.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$63.7K

FAQ

The highest paying role reported at Strapi is Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,685. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Strapi is $63,700.

