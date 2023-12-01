Strapi Gaji

Rentang gaji Strapi berkisar dari $47,923 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $80,685 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Strapi . Terakhir diperbarui: 8/23/2025