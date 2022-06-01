STR Gaji

Gaji STR berkisar dari $143,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $205,774 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan STR . Terakhir diperbarui: 10/26/2025