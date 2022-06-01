Direktori Perusahaan
STR
STR Gaji

Gaji STR berkisar dari $143,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $205,774 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan STR. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $145K

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
Median $160K
Insinyur Mesin
Median $143K

Manajer Proyek
$206K
Arsitek Solusi
$196K

Cloud Security Architect

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di STR adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $205,774. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di STR adalah $160,000.

