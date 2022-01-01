Direktori Perusahaan
Storyblocks
Storyblocks Gaji

Gaji Storyblocks berkisar dari $145,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $216,791 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Storyblocks. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $145K
Manajer Sains Data
$215K
Ilmuwan Data
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Desainer Produk
$161K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Storyblocks adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $216,791. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Storyblocks adalah $187,882.

Sumber Lainnya