STORD Gaji

Gaji STORD berkisar dari $134,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $271,350 untuk Kepala Staf di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan STORD. Terakhir diperbarui: 10/26/2025
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di STORD, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
