STORD
STORD Gaji

Gaji STORD berkisar dari $134,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $271,350 untuk Kepala Staf di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan STORD. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $167K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Kepala Staf
$271K
Ilmuwan Data
$164K

Manajer Produk
$202K
Manajer Program Teknis
$134K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di STORD, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di STORD adalah Kepala Staf at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $271,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di STORD adalah $167,000.

