StoneX Group Gaji

Gaji StoneX Group berkisar dari $29,711 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $208,950 untuk Operasi Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan StoneX Group. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $142K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
$52.3K
Analis Bisnis
$41.6K

Ilmuwan Data
$29.7K
Operasi Pemasaran
$209K
Desainer Produk
$58.3K
Manajer Produk
$206K
Penjualan
$139K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$196K
Arsitek Solusi
$119K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di StoneX Group adalah Operasi Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $208,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di StoneX Group adalah $128,972.

