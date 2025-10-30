Direktori Perusahaan
Stenn
Stenn Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Spain di Stenn total €137K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Stenn. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Total per tahun
€137K
Level
M5
Gaji Pokok
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
18 Tahun
Apa saja tingkat karir di Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Stenn in Spain mencapai total kompensasi tahunan €164,124. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Stenn untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Spain adalah €136,677.

