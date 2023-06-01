Standard Metrics Gaji

Rentang gaji Standard Metrics berkisar dari $137,200 dalam total kompensasi tahunan untuk Keberhasilan Pelanggan di ujung bawah hingga $211,935 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Standard Metrics . Terakhir diperbarui: 8/19/2025