Standard Metrics Gaji

Rentang gaji Standard Metrics berkisar dari $137,200 dalam total kompensasi tahunan untuk Keberhasilan Pelanggan di ujung bawah hingga $211,935 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Standard Metrics. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Layanan Pelanggan
$139K
Keberhasilan Pelanggan
$137K
Manajer Produk
$186K

Perekrut
$151K
Penjualan
$157K
Insinyur Penjualan
$179K
Insinyur Perangkat Lunak
$157K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$212K
FAQ

The highest paying role reported at Standard Metrics is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Metrics is $156,733.

