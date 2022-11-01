Direktori Perusahaan
Standard Chartered
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Standard Chartered Gaji

Rentang gaji Standard Chartered berkisar dari $16,994 dalam total kompensasi tahunan untuk Pengembangan Perusahaan di ujung bawah hingga $502,500 untuk Bankir Investasi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Standard Chartered. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $52.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manajer Program Teknis
Median $150K
Akuntan
$204K
Analis Bisnis
$26.4K
Pengembangan Perusahaan
$17K
Analis Data
$20K
Ilmuwan Data
$43.9K
Analis Keuangan
$17.1K
Teknolog Informasi (IT)
$39.4K
Bankir Investasi
$503K
Konsultan Manajemen
$57.1K
Desainer Produk
$69.1K
Manajer Program
$60K
Manajer Proyek
$43.1K
Penjualan
$56.5K
Analis Keamanan Siber
$18K
Arsitek Solusi
$43.3K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Standard Chartered:ssa on Bankir Investasi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $502,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Standard Chartered:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $43,225.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Standard Chartered

Perusahaan Terkait

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain