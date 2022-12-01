SSI SCHÄFER Gaji

Gaji SSI SCHÄFER berkisar dari $43,432 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $102,000 untuk Hukum di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SSI SCHÄFER . Terakhir diperbarui: 11/30/2025