SRI International Gaji

Gaji SRI International berkisar dari $100,667 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat rendah hingga $271,350 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SRI International. Terakhir diperbarui: 11/30/2025

Insinyur Perangkat Keras
P3 $101K
P5 $157K
Ilmuwan Data
Median $150K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K

Ilmuwan Peneliti

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Biomedis
$128K
Insinyur Kimia
$124K

Insinyur Penelitian

Insinyur Mesin
$154K
Manajer Proyek
$196K
Manajer Program Teknis
$271K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di SRI International adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $271,350. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SRI International adalah $150,000.

