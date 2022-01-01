Squire Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji median Squire adalah $100,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Squire. Terakhir diperbarui: 11/30/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Squire, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Squire adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $100,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Squire adalah $100,000.

Sumber Lainnya

