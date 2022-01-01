Squire Gaji

Gaji median Squire adalah $100,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Squire. Terakhir diperbarui: 11/30/2025
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Squire, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
