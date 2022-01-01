Squarespace Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Squarespace berkisar dari $59,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $478,333 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Squarespace. Terakhir diperbarui: 11/30/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Manajer Produk
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Desainer Produk
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Ilmuwan Data
L3 $155K
L4 $200K
Analis Data
Median $135K
Analis Keuangan
Median $190K
Pemasaran
Median $164K
Perekrut
Median $150K
Peneliti UX
Median $151K
Asisten Administratif
$79.6K
Manajer Operasi Bisnis
$274K
Analis Bisnis
$118K
Layanan Pelanggan
Median $59.9K
Manajer Ilmu Data
$224K
Sumber Daya Manusia
$141K
Teknolog Informasi (TI)
$191K
Manajer Program Teknis
Median $202K
Jadwal Vesting

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Squarespace, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 3rd-THN (30.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 4th-THN (30.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Squarespace, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Squarespace adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the L7 level dengan total kompensasi tahunan $478,333. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Squarespace adalah $195,822.

