Squarespace Gaji

Gaji Squarespace berkisar dari $59,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $478,333 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Squarespace . Terakhir diperbarui: 11/30/2025