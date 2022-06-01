Sportradar Gaji

Gaji Sportradar berkisar dari $84,253 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $136,518 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Sportradar . Terakhir diperbarui: 9/20/2025