Splunk Gaji

Gaji Splunk berkisar dari $51,822 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Penjualan di tingkat rendah hingga $733,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splunk. Terakhir diperbarui: 8/29/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Site Reliability

Manajer Produk
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Penjualan
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Desainer Produk
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Desainer UX

Arsitek Solusi
P4 $229K
P5 $282K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Ilmuwan Data
Median $265K
Pemasaran
P2 $106K
P5 $268K
Manajer Program Teknis
Median $224K
Analis Keuangan
Median $145K
Manajer Program
Median $170K
Insinyur Penjualan
Median $51.8K
Teknolog Informasi (TI)
Median $157K
Perekrut
Median $141K
Penulis Teknis
Median $145K
Manajer Proyek
Median $156K
Analis Keamanan Siber
Median $425K
Akuntan
$252K

Akuntan Teknis

Manajer Operasi Bisnis
$147K
Analis Bisnis
Median $161K
Pengembangan Bisnis
$63.3K
Kepala Staf
$371K
Layanan Pelanggan
$229K
Analis Data
$167K
Sumber Daya Manusia
$249K
Konsultan Manajemen
$153K
Operasi Pemasaran
$162K
Manajer Desain Produk
$481K
Operasi Pendapatan
$200K
Total Imbalan
$241K
Peneliti UX
$129K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Splunk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Splunk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Splunk adalah Manajer Produk at the P7 level dengan total kompensasi tahunan $733,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Splunk adalah $227,427.

