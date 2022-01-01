Splunk Gaji

Gaji Splunk berkisar dari $51,822 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Penjualan di tingkat rendah hingga $733,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splunk. Terakhir diperbarui: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Splunk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Splunk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
