Splitit Gaji

Gaji Splitit berkisar dari $111,401 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $392,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splitit. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Manajer Produk
$121K
Penjualan
$392K
Insinyur Perangkat Lunak
$111K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Splitit adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $392,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Splitit adalah $121,284.

