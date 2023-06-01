Splitit Gaji

Gaji Splitit berkisar dari $111,401 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $392,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splitit . Terakhir diperbarui: 9/19/2025