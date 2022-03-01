Direktori Perusahaan
Split Software Gaji

Gaji Split Software berkisar dari $78,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $208,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Split Software. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $208K
Analis Data
$81.6K
Sumber Daya Manusia
$78.4K

Arsitek Solusi
$174K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Split Software adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $208,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Split Software adalah $127,863.

