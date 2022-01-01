Direktori Perusahaan
Splice
Splice Gaji

Gaji Splice berkisar dari $124,375 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $251,250 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splice. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $139K
Manajer Produk
Median $160K
Pengembangan Bisnis
$251K

Analis Keuangan
$124K
Pemasaran
$235K
Desainer Produk
$220K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Splice adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $251,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Splice adalah $190,072.

