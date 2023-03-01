Splashtop Gaji

Gaji Splashtop berkisar dari $21,377 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $39,260 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splashtop . Terakhir diperbarui: 9/19/2025