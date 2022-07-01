Splash Financial Gaji

Gaji Splash Financial berkisar dari $180,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $240,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splash Financial . Terakhir diperbarui: 9/19/2025