Splash Financial
Splash Financial Gaji

Gaji Splash Financial berkisar dari $180,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $240,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Splash Financial. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $240K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $180K
Teknolog Informasi (TI)
$221K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

El rol amb millor retribució reportat a Splash Financial és Insinyur Perangkat Lunak amb una compensació total anual de $240,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Splash Financial és $221,100.

