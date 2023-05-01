Direktori Perusahaan
Spirit Airlines
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Spirit Airlines Gaji

Gaji Spirit Airlines berkisar dari $91,800 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $143,100 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Spirit Airlines. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Manajer Produk
Median $143K
Analis Data
$91.8K
Manajer Proyek
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Insinyur Perangkat Lunak
Median $100K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Spirit Airlines adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $143,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Spirit Airlines adalah $111,908.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Spirit Airlines

Perusahaan Terkait

  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Apple
  • Dropbox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya