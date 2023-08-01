Direktori Perusahaan
Spirent Communications Gaji

Gaji Spirent Communications berkisar dari $87,063 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Insinyur Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Spirent Communications. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K

Insinyur Jaringan

Operasi Pemasaran
$87.1K
Manajer Produk
$152K

Insinyur Penjualan
$201K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$164K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Spirent Communications adalah Insinyur Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Spirent Communications adalah $152,471.

