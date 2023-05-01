Spire Global Gaji

Gaji Spire Global berkisar dari $94,186 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $166,165 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Spire Global . Terakhir diperbarui: 9/19/2025