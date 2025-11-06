Direktori Perusahaan
Software Improvement Group
Software Improvement Group Desainer Produk Gaji di Greater Amsterdam Area

Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in Greater Amsterdam Area di Software Improvement Group berkisar dari €42.2K hingga €60K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Software Improvement Group. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Software Improvement Group?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area mencapai total kompensasi tahunan €60,003. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Software Improvement Group untuk posisi Desainer Produk in Greater Amsterdam Area adalah €42,206.

