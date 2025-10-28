Direktori Perusahaan
SOFTSWISS Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Poland di SOFTSWISS total PLN 183K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SOFTSWISS. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 183K
Level
L3
Gaji Pokok
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di SOFTSWISS in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 283,937. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SOFTSWISS untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 176,976.

