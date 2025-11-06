Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Wroclaw Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari PLN 253K per year untuk L3 hingga PLN 286K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Wroclaw Metropolitan Area total PLN 254K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftServe. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
