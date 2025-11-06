Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Ukraine di SoftServe berkisar dari UAH 419K per year untuk L1 hingga UAH 2.74M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Ukraine total UAH 2.13M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftServe. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
